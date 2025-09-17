НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 сентября 2025, 14:20
Любовь Успенская взбесилась после того, как ее крестницу назвали внучкой

Ведущий разозлил Любовь Успенскую на красной дорожке, назвав ее крестницу внучкой.
Ведущий разозлил певицу Любовь Успенскую, назвав ее крестницу внучкой на красной ковровой дорожке. Артистка едва не выхватила микрофон и возмущалась.

Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Светский хроник».

«У нас на красной дорожке Любовь Успенская со своей внучкой», - произнес ведущий.

Певица, услышав эти слова, взбесилась и занервничала, схватила микрофон. Ведущий тоже почувствовал себя неловко. Затем он обратился к девочке со словами: «С крестницей. Как твои дела?»

Певица в этот вечер была с дочкой Татьяной Плаксиной. Девушка выбрала для выхода яркое полупрозрачное красное платье – было заметно, что Татьяне холодно.

Ранее сообщалось, что певица вышла из себя после вопроса о бывшем бойфренде дочери. Она призвала прекратить распространять клевету по поводу того, что выгнала мужчину из дома.