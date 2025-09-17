Любовь Успенская взбесилась после того, как ее крестницу назвали внучкой

Ведущий разозлил певицу Любовь Успенскую, назвав ее крестницу внучкой на красной ковровой дорожке. Артистка едва не выхватила микрофон и возмущалась.

Соответствующие кадры приводит Telegram-канал «Светский хроник».

«У нас на красной дорожке Любовь Успенская со своей внучкой», - произнес ведущий.

Певица, услышав эти слова, взбесилась и занервничала, схватила микрофон. Ведущий тоже почувствовал себя неловко. Затем он обратился к девочке со словами: «С крестницей. Как твои дела?»

Певица в этот вечер была с дочкой Татьяной Плаксиной. Девушка выбрала для выхода яркое полупрозрачное красное платье – было заметно, что Татьяне холодно.

Ранее сообщалось, что певица вышла из себя после вопроса о бывшем бойфренде дочери. Она призвала прекратить распространять клевету по поводу того, что выгнала мужчину из дома.