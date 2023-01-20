Любовь Успенская выставила в соцсетях врача, о котором обычно стесняются говорить

Певица Любовь Успенская опубликовала у себя на странице в соцсетях фотографию гинеколога Лейлы Адамян. Артистка тепло поздравила специалиста с днем рождения.

Успенская обратилась к ней, назвав «дорогой». «Вы наш главный специалист по гинекологии», - подчеркнула певица и указала, что благодаря таким докторам «рождаются красивые и здоровые дети».

Исполнительница пожелала Адамян «здоровья, семейного счастья и мирного неба над головой», а также жить «долго и счастливо».

В комментариях подписчики поддержали мнение Успенской, что Адамян – «врач от Бога». Некоторые отмечали, что она «гениальная» и «великая» женщина.

Ранее Успенская выступила на корпоративе в колготках, которые ей запрещали на федеральном канале.