«Я потратила слишком много времени на бездарных мужчин»: Любовь Успенская стала феминисткой

Певица призналась, что ей печально думать о количестве лет, которые она потратила на «бездарных мужчин».

По словам Успенской, понять, что настало время заканчивать участие в брачных играх, ей удалось не сразу.

«Я потратила слишком много времени на бездарных мужчин, - призналась артистка, - и все они только и делали, что тянули меня назад, хотя я упорно стремилась вперед»

Решение раз и навсегда выйти из водоворота отношений далось звезде непросто, однако выбранный ею метод, надо отдать должное, заслуживает уважение:

Я дала клятву, что подписала контракт и обручилась со сценой навсегда, - заявила Успенская журналистам Газета.Ru.

Также знаменитость добавила, что, пожалуй самой сильной мотивацией продолжать сценическую карьеру для нее является родная дочка.