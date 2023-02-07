«Я потратила слишком много времени на бездарных мужчин»: Любовь Успенская стала феминисткой
Знаменитая исполнительница шансона Любовь Успенская решилась на громкое феминистическое высказывание.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-wu9el8gn9m»
Певица призналась, что ей печально думать о количестве лет, которые она потратила на «бездарных мужчин».
По словам Успенской, понять, что настало время заканчивать участие в брачных играх, ей удалось не сразу.
«Я потратила слишком много времени на бездарных мужчин, - призналась артистка, - и все они только и делали, что тянули меня назад, хотя я упорно стремилась вперед»
Решение раз и навсегда выйти из водоворота отношений далось звезде непросто, однако выбранный ею метод, надо отдать должное, заслуживает уважение:
- Я дала клятву, что подписала контракт и обручилась со сценой навсегда, - заявила Успенская журналистам Газета.Ru.
Также знаменитость добавила, что, пожалуй самой сильной мотивацией продолжать сценическую карьеру для нее является родная дочка.
- Так хочется, быть для Танюши достойным примером. Хотя,конечно, было бы здорово, если бы она смогла в итоге меня «переплюнуть» и добиться большего успеха, - мечтательно улыбается Любовь Залмановна.