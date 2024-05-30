Любовь Успенская пожелала, чтобы Чернышев «не подвел» после смерти Заворотнюк

Певица Любовь Успенская обратилась к мужу актрисы Анастасии Заворотнюк Петру Чернышеву с просьбой не подвести детей, которые остались без матери. Также звезда шансона сообщила, что не пойдет на прощание с артисткой.

Слова Успенской после смерти Заворотнюк приводит NEWS.ru.

Успенская пожелала счастья детям актрисы, но отметила, что им предстоит тяжесть в связи со смертью матери. Важно, «чтобы они могли пережить и жить, помнить всегда», говорит исполнительница.

«Мамочка чтобы в сердце всегда была и чтобы отец не подвел», - отметила исполнительница.

На вопрос журналистов о том, пойдет ли она на прощание, певица сказала, что уезжает.

«Я улетаю», - коротко ответила Успенская.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась ночью 30 мая. Актриса долгое время боролась с глиобластомой. Как отмечал наблюдавший ее профессор Петр Чумаков, долгое время все было не так плохо, что удивительно при раке головного мозга. По его словам, для актрисы создавалась индивидуальная вакцина, в основе которой лежали ее раковые клетки. За все время Заворотнюк дважды оперировали, было два рецидива.