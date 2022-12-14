Любовь Успенская повысила гонорары с получением российского паспорта

Певица Любовь Успенская всё это время скрывала отсутствие гражданства России, но со дня на день она получит паспорт. Так совпало, что с получением документа артистка повысила гонорары за выступление: связано это отнюдь не с обретением российского паспорта – в «комплекте» с ней стала выступать дочь Татьяна.

Выступление двух артисток стоит больше. Певица признается, что гонорары «повысили аккуратно», а райдер при этом стал гораздо скромнее.

Но самое радостное событие для Успенской сейчас – это получение российского гражданства. Певица родилась на Украине, затем переехала в США.

«Я мечтала жить в России… И скоро моя мечта сбудется», - сказала она.

Королева шансона обязательно отметит важное событие, правда, пока неясно, как именно. Если дата получения заветного документа совпадет с днем рождения дочери, то придется праздновать в дороге – с 32-летней наследницей певица поедет на корпоратив.

Ранее сообщалось, что из-за уколов красоты Успенская еле открывала глаза на премии «Золотой граммофон 2022».