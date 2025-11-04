Любовь Успенская после ликвидации ИП продолжает брать заказы на корпоративы, но с условием

Певица Любовь Успенская отказалась выступать на частных корпоративах без дочери Татьяны Плаксиной. При соблюдении этого условия 71-летняя артистка готова петь 45 минут за 5 миллионов рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, после ликвидации ИП в России Успенская продолжает брать заказы на частные выступления. При этом оплата возможна только через стороннюю фирму, к которой сама Успенская формально не имеет никакого отношения.

В райдере Любовь Залмановна прописала отдельную строчку по питанию и проживанию для Татьяны Плаксиной в формате Ultra All Inclusive. Исполнительница хита «По полюшку» всегда берет с собой дочь на гастроли после скандального побега в Израиль. Кроме того, певицу сопровождает любимая собака.

Проживать артистка готова только в президентском люксе с несколькими спальнями отеля бизнес-класса. В гримерке Успенской необходимо предоставить алкоголь, четыре полотенца строго определенного цвета, охрану. При этом после выступления заходить к исполнительнице запрещено.

