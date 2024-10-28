«Когда она убегала, это было ужасно»: Алла Довлатова назвала трагедией скандал с дочерью Любови Успенской

Телеведущая Алла Довлатова высказалась о скандале с пропажей дочери певицы Любови Успенской, «сбежавшей» от матери в Израиль. В эфире программы «За гранью» на НТВ артистка заявила, что Татьяну Плаксину «втянули в проблемы» друзья, и назвала эту историю «трагедией».

После своего исчезновения дочь Любови Успенской вышла на связь и заявила, что пыталась скрыться от преследования «неадекватной, тиранической матери», которая во всем ее контролировала и «никогда не отпускала от себя». Более того, Татьяна Плаксина утверждала, что ее насильно удерживали в доме певицы и пичкали лекарствами, а затем поместить в клинику. При этом в окружении артистки уверяют, что это неправда, и рассказали, что подобная история была четыре года назад.

«Когда она убегала, это было ужасно. Она лечилась после того, как употребляла препараты, отключающие мозг. Затем Таня с матерью приходили ко мне в эфир и раскаивались. Она искренне мне это говорила, ведь Таня умный и нормальный человек. Чем ее сейчас кормят? Эти друзья ее снова уволокли и втянули в проблемы», — высказалась Алла Довлатова.

Знаменитость вместе с другими артистами на программе поддержала Любовь Успенскую, которая всегда заботилась о дочери.

«Это не пиар, это трагедия Успенской», — заявила телеведущая.

Напомним, 2 октября в СМИ появилась информация об исчезновении Татьяны Плаксиной. Любовь Успенская и ее окружение связывали пропажу девушки с ее поездками в ДНР и ЛНР. 3 октября стало известно, что дочь певицы находится в Израиле, а 7 октября девушка вернулась в Москву.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Виталий Бородин назвал виновного в пропаже дочери Любови Успенской.