Любовь Успенская отказалась от своих слов в адрес Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певица Любовь Успенская еще в мае 2025 года после происшествия, случившегося на сцене с Филиппом Киркоровым, заявила, что певцу явно кто-то подает знаки свыше.

«Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое», — заявляла она.

Однако спустя время, Успенская отказалась от своих слов. По мнению знаменитости, цитату неверно истолковали представители прессы.

«Это абсолютная неправда, таких комментариев я не давала. Более того! Я наоборот желаю артисту дольше быть на сцене и радовать его поклонников», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что Любовь Успенская разозлилась из-за вопроса о Пугачевой и отказалась о ней говорить.