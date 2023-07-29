Доход по 150 млн рублей в месяц: в деле Хайдарова всплыли новые подробности

В деле пластического звездного хирурга Тимура Хайдарова раскрыты новые подробности. Адвокат певицы Славы и Любови Успенской Елена Сенина подала заявление, чтобы следственный комитет устроил проверку ряда нюансов в работе врача. На обращении поставили подписи 52 человека.

В документе представлены размышления о доходах Хайдарова. Отмечается, что только одна из клиник может получать от 5 млн рублей в день. Это значит, что в месяц заработок составляет 150 млн рублей, а в год — 1,8 млрд рублей, пишет kp.ru.

Кроме того, в обращении сказано, что медийный хирург может пренебрегать своей деятельностью и устанавливать цены на ряд выше, обещая провести операцию самостоятельно. При этом Хайдаров тайком назначает на операции других врачей или стажеров своих курсов.

Также Сенина просит проверить разрешение на ведение пластических вмешательств, создание мастер-классов и обучающих мероприятий. Кроме того, адвокат просит провести проверку по уплате налогов.

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