Любовь Успенская не успела узнать о том, что она победила Киркорова в суде

Российская певица Любовь Успенская пока еще не осведомлена о том, что суд отклонил жалобу исполнителя Филиппа Киркорова по ее иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщил официальный представитель артистки Александр.

«Она ещё ничего не знает о произошедшем. Любовь Залмановна сейчас находится на отдыхе. Ей не до этого», — приводит его слова «Абзац».

Конфликт между Киркоровым и Успенской длится с прошлого года. Сперва она назвала его «женоненавистником» и была оштрафована на 280 тыс. рублей. После сам экс-муж Пугачевой окрестил свою противницу «попрошайкой» — и суд обязал его заплатить 90 тыс. компенсации. Певец пытался подать апелляцию, но тщетно.

Ранее известный тату-мастер заявил, что 57-летний Киркоров страдает «синей болезнью».