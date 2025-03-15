Тату-мастер заявил, что 57-летний Филипп Киркоров страдает «синей болезнью»

Филипп Киркоров удивил публику изменившейся внешностью на премии «Виктория-2025». 57-летний певец заметно похудел, однако многие также обратили внимание на его новые татуировки. Как оказалось, артист страдает так называемой «синей болезнью».

1 марта в Москве состоялась музыкальная премия «Виктория-2025», лауреатом которой в номинации «Певец года» стал Филипп Киркоров за свой хит «Черная пантера». Позируя перед камерами, артист продемонстрировал свои новые татуировки, каких у него накопилось уже достаточно. В беседе с Экспресс газетой тату-мастер объяснил «зависимость» певца от рисунков на теле.

«Это „синяя болезнь“. В народе так называют тату-зависимость. Люди, особенно в зрелом возрасте, бывает, после одной-двух не могут остановиться. Эндорфины и адреналин, которые вырабатываются в процессе нанесения в большом количестве, для них как кайф. Видно, дома недополучают ярких эмоций и идут за ними в тату-салон», — отметил эксперт.

Напомним, на премии «Виктория» исполнитель хита «Единственная» показал свои новые татуировки в виде паука и голубя и в разговоре с журналистами объяснил их значение.

«Паучок — сети в свои лапки. А вот это — голубь мира. Набил буквально накануне. Голубь мира, потому то всем нам не хватает мирного неба над головой. Это самое главное сейчас. Чтобы воцарились мир и спокойствие. Это самое главное, я молюсь об этом каждый день перед иконами», — заявил Филипп Киркоров.

Ранее мы писали о том, что экстремально похудевший Филипп Киркоров раскрыл, почему сбросил вес.