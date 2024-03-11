Любовь Успенская не пришла в суд в качестве ответчика по иску Филиппа Киркорова

Певица Любовь Успенская не пришла на заседание суда, где рассматривается иск артиста Филиппа Киркорова. Адвокат Александр Добровинский, представляющий его интересы, полагает, что она могла забыть или испугаться.

Комментарий правозащитника приводит Газета.Ru.

«Мы с коллегой прибыли в замоскворецкий суд в назначенное время, в то же время противная сторона не явилась вовсе. По забывчивости или из-за страха — не знаю», - сказал Добровинский.

Суд назначил повторную беседу. Она состоится в середине апреля.

Адвокат отметил, что Успенская не выходила с инициативой извиниться или мирно решить вопрос. Он считает, что певица повела себя «чисто по-американски».

Напомним, в декабре 2023 года Киркоров подал в суд после заявления Успенской в интервью журналистке Алене Жигаловой о том, что певец является «женоненавистником». Он потребовал взыскать с коллеги 10 млн рублей в качестве моральной компенсации. 11 марта Добровинский объявил о начале судебного процесса.