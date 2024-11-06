47-летняя Наталия Орейро показала фигуру в открытом наряде

На фото знаменитость предстала в корсетном комбинезоне с глубоким декольте возле елки.

Фанаты 47-летней артистки в очередной раз восхитились ее стройностью. Орейро признавалась в интервью, что во время беременности набрала 30 килограммов и ненавидела свое отражение в зеркале. Исполнительница уточнила, что только благодаря строгой дисциплине, контролю за питанием и регулярным спортивным тренировкам ей удалось похудеть. Певица отмечала, что этот опыт был тяжелым, вследствие чего она трепетно относится к своей фигуре и следит за колебаниями веса.

Орейро в ноябре 2001 года познакомилась с участником рок-группы Divididos Рикардо Мольо, а уже спустя месяц они поженились. Свадьба прошла на яхте у берегов Бразилии, в знак вечной любви влюбленные сделали татуировки на безымянных пальцах вместо колец. А 26 января 2012 года в одной из клиник Буэнос-Айреса актриса родила первенца, мальчику дали имя Мерлин Атауальпа.

Ранее Наталия Орейро поделилась кадрами, сделанными во время беременности.