«Любовь проникнет в сердце»: Анфиса Чехова снялась в купальнике

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова снялась в купальнике в джакузи с пеной. 46-летняя звезда опубликовала новое фото в соцсетях.

Знаменитость после похудения все чаще демонстрирует стройную фигуру. Она любит путешествовать и красиво отдыхать. На новом снимке Анфиса позировала в джакузи с пеной. На женщине был разноцветный купальник и солнцезащитные очки. Она снялась во время отдыха в Египте.

Свою публикацию теледива посвятила теме любви.

«Нам кажется, это мы находим любовь...а на самом деле это она нас находит. И никуда от нее не деться. Мы можем добиваться ее, и она будет нашей, станем убегать, и она настигнет, а можем вообще не прилагать никаких усилий, но любовь все равно проникнет в наше сердце самым подходящим для нас способом! Нам будет казаться, что это мы приняли решение, а на самом деле у нас не было вариантов», – написала звезда.

Анфиса добавила, что можно страдать или наслаждаться, но для любви это «не имеет значения», ведь она неизбежно случится.

«А если не случилась...значит, это не наша любовь, а чья-то чужая», – добавила Чехова.

Несмотря на откровения в соцсетях, актриса сейчас скрывает личную жизнь. Известно, что она была замужем за актером Гурамом Баблишвили, от которого в 2012 году родила сына Соломона.

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