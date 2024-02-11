Певица Алсу раскрыла, как отметит День всех влюбленных

«Для меня 14 февраля — обычный день. Но это хороший повод признаться в чувствах любимому человеку», — сказала она.

Певица добавила, что не считает День всех влюбленных таким масштабным праздником как День рождения или Новый год. Но ей нравится, что 14 февраля люди лишний раз напоминают о том, что любят друг друга.

Ранее появились слухи, что артистка разводится со своим мужем Яном Абрамовым. Несколько раз она вышла в свет без обручального кольца. Но Алсу опровергла эти слухи, отметив, что в ее отношениях с супругом все хорошо.