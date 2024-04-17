«Посидеть дома, помолчать»: Павел Деревянко рассказал о совместном досуге с возлюбленной

Актер Павел Деревянко рассказал о вариантах досуга с возлюбленной, дизайнером одежды Зоей Фуць. Артист признался, что им «по-всякому хорошо».

Деревянко пообщался с журналистами на премьере фильма «Почему ты?» в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты поинтересовались, что делает пара, когда есть время.

«Нам по-всякому хорошо. Посидеть дома посмотреть телек. Чума, как хорошо. И помолчать можно. И съездить куда-нибудь. И в Сочи, везде. Но чисто как пиар-романчик», - сообщил Деревянко.

На вопрос, бывают ли у них разногласия, артист пошутил: «Она, бывает, в ухо как даст».