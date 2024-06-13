«Любовь не может быть напоказ»: Максим Аверин высказался о личной жизни
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Актер из «Склифосовского» Максим Аверин заявил, что остается холостяком в 48 лет. Об этом сообщает StarHit.
Несмотря на свой возраст, Аверину не удалось обрести счастье в личной жизни. Максим не стал называть причины одиночества. По его мнению, актер не должен выставлять личное напоказ.
«Если бы я женился, пресса узнала бы об этом в последнюю очередь. Я не стал бы устраивать общественную акцию, мне это неинтересно, потому что это — мое. Любовь не может быть напоказ», — высказался Аверин.
Артист осудил коллег, которые разводятся со скандалом и «ведут чудовищно» по отношению друг к другу. По его мнению, людям стоит ценить все хорошее, что было между ними. Аверин отметил, что эти мысли пришли к нему недавно.
Также в беседе с журналистами Максим назвал себя конфликтным человеком.
«Конфликтный еще какой, на том и стою. Но если просто напиться и морду набить, то это не я. А вот если вижу халтуру, честно скажу, что это — халтура. Если мы делаем общее дело, то мы его делаем», — резюмировал Аверин.
Ранее 48-летний актер Максим Аверин рассказал про переход из Театра Сатиры в «Ленком». Подробности читайте в этой новости.