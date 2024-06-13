Актер Максим Аверин ушел из Театра Сатиры

48-летний актер Максим Аверин рассказал про переход из Театра Сатиры в «Ленком». Об этом сообщает StarHit.

В беседе с журналистами Аверин рассказал про плотный график. Сейчас он снимается в продолжении сериалов «Все будет хорошо» и «Склифосовский». Также актер готовится к новому театральному сезону в «Ленкоме». Он получил предложение о сотрудничестве от Марка Варшавера.

«Готовлюсь к переходу из Театра Сатиры в «Ленком» в новом сезоне — по приглашению Марка Борисовича Варшавера. Для меня честь играть на легендарной сцене «Ленкома» в этой прославленной труппе», — высказался Максим.

Актер отметил, что за последние годы сократил общение с прессой. По мнению Аверина, «это ужасно», когда о взрослом мужчине выходят статьи «с определенными заголовками». Кроме того, он считает, что его творческая жизнь не так интересна публике.

«Я могу часами рассказывать о театре, о том, что делаю в Сочи, о спектаклях, проектах, но это не особо интересно журналистам», — заявил актер.

По словам Максима, если поклонники хотят узнать о нем подробнее, то им стоит посетить спектакли с его участием.

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