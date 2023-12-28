Любовь к азартным играм и проблемы со здоровьем: что происходит в жизни Ларисы Удовиченко

Брак актрисы Ларисы Удовиченко распался из-за азартных игр. Бывший муж знаменитости страдал лудоманией, об этом сообщает Пятый канал.

Лариса Удовиченко, известная своими более чем 150 ролями в кино, редко встречала счастье в любви. Актриса не скрывала своих романов с коллегами по работе, но построить крепкий брак ей так и не удалось.

После окончания вуза Ларисе грозил отъезд из Москвы. Чтобы избежать этого, она заключила фиктивный брак с молодым режиссером Александром Панкратовым-Черным, который предоставил ей прописку в своей квартире. Однако эти отношения быстро распались, несмотря на надежды мужчины.

Следующим избранником стал Андрей Эшпай, но и этот брак был коротким из-за ревности мужа. Удовиченко не оставалась одинокой — у нее было много поклонников. Однажды она встретила Геннадия Болгарина, бизнесмена и выпускника консерватории. Они поженились, и у них родилась дочь Мария. Однако и в этом браке не обошлось без трудностей. Азартные игры мужа привели к разрушению семьи. После крупных проигрышей и угроз со стороны кредиторов Лариса решила защитить семью и отправила дочь к родственникам, сменив замок в квартире. Муж скрывался, и их брак был расторгнут без его присутствия.

С тех пор Лариса Удовиченко больше не думает о новом браке, фокусируясь на своей карьере и семейной стабильности. В этом году СМИ писали о том, что актриса получила серьезную травму позвоночника. Во время одной из репетиций она неудачно упала, потребовалась операция. Все прошло успешно, так, что Удовиченко смогла выйти на сцену и присутствовать на светских мероприятиях.

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