Актриса Лариса Удовиченко смогла помолодеть на 15 лет без помощи хирургов

Актриса Лариса Удовиченко после болезни удивила публику обновленным лицом. 68-летняя звезда посетила премьеру фильма, где произвела фурор. Многие отметили, что она помолодела на 15 лет. Врач-косметолог, дерматовенеролог Тамара Мамиконян в разговоре с Kp.ru рассказала о методах, которые помогли звезде выглядеть так хорошо.

Специалист отметила, что артистка прекрасно выглядит в 68 лет, но такого эффекта невозможно достичь без косметологических процедур.

«Предположу, что актрисе делали такие процедуры как - биоревитализация и коллагенотерапия. Как результат - хорошее качество кожи и сияние лица. Также - ботулинотерапия лобной части и зоны глаз», – рассказала эксперт.

Врач уверена, что были и аппаратные методики: процедура смас-лифтинг на аппарате ультраформер, процедура Forever young на аппарате BBL Hero. При этом, она смогла добиться таких результатов без хирургического вмешательства. Такие процедуры очень популярны у артисток кино и эстрады ее возраста.

Оказалось, что у Удовиченко есть еще один секрет молодости. Она следит за своим весом и не допускает, чтобы цифры на весах показывали отметку больше 57 кг. При этом рост знаменитости – 164 см.

Ранее мы писали о том, что 68-летняя Лариса Удовиченко вышла в свет на каблуках после тяжелой травмы.