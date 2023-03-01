Любовь или косметолог: резко помолодевший Вдовиченков расцвел рядом с Лядовой

Одна из самых крепких пар отечественного кинематографа – Владимир Вдовиченков и Елена Лядова везде появляются вместе. Они посещают премьеры фильмов, где привлекают к себе всеобщее внимание. Многие заметили, что 51-летний артист никогда не отпускает далеко от себя жену.

Актер побывал на вечере, где представил картину, в которой играет одну из ролей. Журналисты и коллеги отметили, что Владимир очень изменился. Он будто помолодел на 15 лет. Звезда находился в хорошем настроении и не мог оторваться от любимой. Они позировали в обнимку и флиртовали.

Пользователи Сети были удивлены преображению мужчины. Многие решили, что он похорошел благодаря заботе и любви супруги. А некоторые высказали предположение, что Вдовиченков посетил кабинет косметолога. Знаменитость не стал комментировать подобную информацию.

В любом случае фанаты очень порадовались за актера, ведь ранее в соцсетях ходили слухи, что Владимир серьезно болен. Все начали подозревать об этом летом прошлого года, когда звезда появился на публике уставшим и поникшим.

Ранее мы писали о том, как Вдовиченков рассказал о семейной жизни с Лядовой. В интервью мужчина заявил, что они с супругой бурно выясняют отношения. А еще он не хочет сниматься вместе с ней в кино. У них был такой опыт, который не вдохновил Владимира.

«Мгновения назад я во время съемок говорю ей, что ненавижу. Мой персонаж старается сделать это как можно натуральнее. После этого непросто будет сказать жене: «Дорогая, пойдем домой». Не хочу из-за этого пересекаться с ней в одной киноленте», – заявлял Вдовиченков в программе Пятого канала «Светская хроника».