НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 октября 2025, 09:44
2 мин.

«Любовь и вера всегда побеждают!»: Джиган выпустил трек, посвященный жене, после новостей о разводе

Рэпер Джиган признался Самойловой в любви в новой песне после новостей о разводе.
«Любовь и вера всегда побеждают!»: Джиган выпустил трек, посвященный жене, после новостей о разводе

© Starface.ru

Рэпер Джиган выпустил новый трек после того, как 9 октября стало известно о его разводе с женой Оксаной Самойловой. Песня получилась лирическая, в ней он признался супруге в любви и вспомнил о том, что никогда в жизни не хотел с ней расставаться.

По информации СМИ, инициатором разрыва отношений стала именно Самойлова. При этом близкие пары пока развод не подтверждают. Супруги тоже не дают комментариев, но оба страдают в своих соцсетях. Оксана делилась видео, в котором лежала у мамы на коленях и признавалась, что устала быть сильной. А Джиган выпустил грустный трек, ролик к которому записал под дождем.

В песне артиста все строчки о любви и посвящены жене. Он даже вставил туда фрагмент из интервью Павлу Воле, в котором делился, что никогда не хотел расставания с Самойловой и любит ее больше себя.

«Любовь и вера всегда побеждают!» - кратко написал Джиган в Сети.

Напомним, что слухи о расставании появились еще в конце августа. Супруги перестали выходить вместе в свет, а также появляться в блогах друг друга. Рэпер также не был замечен вместе с семьей в День знаний. Впрочем, многие поклонники предполагают, что очередной разрыв Самойловой и Джигана может быть прогревом к их новому реалити.

Ранее Виктория Боня прокомментировала новости о разводе Джигана и Оксаны Самойловой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Вафина
Теги:
Джиган
Оксана Самойлова