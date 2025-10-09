«Есть на то веская причина»: Боня высказалась о разводе Самойловой и Джигана

Виктория Боня уверена, что брак Самойловой и Джигана достиг крайней точки. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сегодня стало известно о разводе звездной пары Оксаны Самойловой и Джигана. По словам Виктории Бони, если спустя 13 лет брака супруги приняли такое решение, на это была серьезная причина.

«Если она сейчас приняла такое решение, значит, есть на то веская причина. Прощать и отпускать человека, с которым ты провел столько лет, — это говорит о том, что достигнута какая-то крайняя точка», — заявила она.

Блогерша призналась, что возможно, Самойлова не стала в очередной раз прощать Джигана и поняла, что у нее есть время для поиска новых, более прочных отношений.

«С другой стороны, может быть, Оксана подумала о том, что пока она еще молодая и красивая, у нее есть возможность построить счастливую семью с другим мужчиной. Возможно, поэтому она приняла такое решение — пока у нее есть силы для этого», — добавила она.

По словам Бони, Джиган и Самойлова участвовали в одном из телепроектов с ней. Тогда она обратила внимание, что супруги общаются друг с другом как брат с сестрой.

