«Любовь — это не только поцелуи»: певец Гарик Burito раскрыл сектрет его крепкого брака

Бывший участник «Банд'Эрос» Игорь Бурнышев, известный как Гарик Burito, рассказал, как ему удалось построить крепкую семью. В беседе с Леди Mail музыкант признался, что счастлив в браке с певицей Оксаной Устиновой.

По словам артиста, их взаимоотношения с женой основаны на полной свободе и доверии. Пара поженилась десять лет назад.

«Весь секрет в трансформации чувств. С возрастом мы меняемся и понимаем, что любовь — это не только поцелуи и объятия, но это еще полная свобода и доверие, ответственность за выбранную позицию, сепарация и индивидуальность», — рассказал Бурнышев.

Однако, по признанию певца, разногласия с супругой все же случаются. В такие моменты, объясняет Burito, каждый из них «берет себя в руки», после чего они начинают открытый диалог и обсуждают проблему. Кроме того, решать конфликты супругам помогают священные писания и психология.

Музыкант также поделился секретом воспитания сына. Наследнику артиста Луки восемь лет и он занимается мотоспортом. По словам Игоря, он и Оксана в первую очередь воспитывают не мальчика, а себя.

«Дети всегда равняются на взрослых, перенимают манеру их поведения и привычки. Но, конечно, у сына есть свои обязанности — посещать кружки математики и грамматики в школе и спорт: три раза в неделю — плавание, два — бокс», — поделился исполнитель.

Ранее Гарик Burito рассказал, какие подарки делает супруге.