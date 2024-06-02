21-летняя дочь Александра Михайлова рассказала о свадьбе мечты

21-летняя дочь актера Александра Михайлова выходит замуж за 25-летнего возлюбленного. В беседе с Kp.ru пара рассказала, что планирует скромную свадьбу.

Недавно стало известно, что младшей дочери Михайлова Мирославе сделал предложение Анатолий Черников. Пара встречалась больше пяти лет, и теперь они готовы создать ячейку общества. Девушка сказала заветное «да» молодому человеку прямо на сцене во время гала-концерта в рамках XI Забайкальского международного кинофестиваля.

«Помогали друзья, Олег Масленников. С режиссером я разговаривал. Все помогали по чуть-чуть. И получилось то, что получилось. Главное, что это было неожиданно», – рассказывает Анатолий Черников.

Сама Мирослава отмечает, что догадывалась о возможном предложении руки и сердца, однако в тот самый волнительный момент она буквально потеряла дар речи.

Молодые люди признались, что не хотят организовывать пышное торжество. Вместо этого они мечтают разделить особенный день только с самыми близкими людьми.

«Свадьбу хотим тихую, скромную, семейную», – передает Черников.

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