«Любовь давала силы»: Петр Чернышев прервал молчание на похоронах Анастасии Заворотнюк

Долго хранивший молчание Петр Чернышев впервые прокомментировал смерть жены Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Церемония прощания со «Звездой моей прекрасной няни» состоялась в Покровском монастыре, после чего актрису похоронили на Троекуровском кладбище рядом с советским кинорежиссером Вадимом Абдрашитовым.

Супруг Анастасии последним простился с ней. Когда белый гроб опустили в могилу, он присел на корточки и заплакал. Перед тем, как покинуть кладбище, мужчина поцеловал крест на месте захоронения.

После траурной церемонии Петр Чернышев дал свой первый комментарий журналистам.

«Ваша любовь давала всегда силы. Я уверен, что она сейчас видит все сверху и радуется, что все будет хорошо», – произнес фигурист.

Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая после долгой борьбы с раком головного мозга. Последние годы жизни актриса провела вместе с супругом в Московской области.

Проститься с Заворотнюк приехали многие ее коллеги, в том числе и продюсер Игорь Угольников. Мужчина вспомнил, как работал со звездой на съемках сериала «Каспий 24». По его словам, Анастасия всегда была очень светлым человеком.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин посвятил песню памяти Заворотнюк.