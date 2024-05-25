«Была на грани»: почему Алла Пугачева отказалась от прошлого репертуара

Сонграйтер Галина Полуянова объяснила, почему Алла Пугачева неожиданно сменила репертуар. Своими мыслями она поделилась в беседе с изданием Teleprogamma.pro.

Даже после переезда за границу Примадонна продолжает выпускать песни, хотя некоторые поклонники считают, что ей пора уже успокоиться и уйти на заслуженную пенсию. Однако Пугачева не обращает внимания на подобные комментарии и удивляет публику своими новыми композициями.

Артистка всегда умела покорять своих зрителей и готова была ради этого на перемены в репертуаре. Так, например, в 90-х певица резко перестала выступать с технически сложными песнями-балладами и перешла к более простым произведениям. Галина Полуянова уверена, что все это было неслучайно.

«В 90-е населению уже не нужны были такие сложные технические песни. Необходимо было что-то попроще, потому что страна была на грани выживания, нужно было заниматься собой. Поэтому у Пугачевой появляются в репертуаре песни более простые, которые набирают популярность», – объяснила сонграйтер.

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