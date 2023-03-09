Готовятся к важному событию: возлюбленный Ани Лорак учит русский язык

Одна из самых привлекательных певиц Ани Лорак недавно публично объявила о новом романе. 44-летняя артистка нашла свое счастье с испанцем Исааком Виджраку, с которым познакомилась на Ибице. Возлюбленный звезды занимается йогой, является шаманом и обладателем громкого титула «Мистер Испания – 2002». Некоторые поклонники не верят, что отношения красавца и певицы такие серьезные, но она доказывает, что это не так.

Лорак рассказывала, что встретила любимого за границей, а потом они не захотели расставаться и приехали вместе в Москву. Многие отмечают, что раньше артистка редко делилась подробностями личной жизни, а после развода с турецким бизнесменом совсем перестала комментировать отношения.

Теперь же Ани с радостью демонстрирует кадры со спутником, открыто рассказывает об отношениях с ним и даже устраивает романтичные фотосессии. На днях она показала, как учит Исаака русскому языку. Мужчина попытался поздравить любимую с Международным женским днем.

«С праздником 8 Марта!» – произносит он на кадрах в соцсетях.

На ролике певица выглядит счастливой, влюбленной и беззаботной. Она светится от счастья рядом с избранником. Но пользователи Сети усомнились в том, что их чувства искренние. Многие считают, что певица могла заключить выгодный контракт с йогом.

«Не удивимся, если скоро они представят какой-нибудь совместный фитнес-марафон», – пишут в комментариях.

Звезда не реагирует на высказывания и продолжает наслаждаться своей жизнью. Тем временем ее новый роман продолжает обрастать слухами. Часть фанатов теледивы считает, что новый мужчина Лорак может оказаться альфонсом. Они напомнили Ани ее брак с турком Муратом Налчаджиоглу, которого она привезла к себе, сделала бизнесменом, а потом заявляла о его изменах и развелась.

Ранее мы писали о том, как продюсер Олеся Сазыкина назвала роман певицы Ани Лорак пиаром ради продвижения новых песен.