«Люблю!»: Лера Кудрявцева обратилась к Николаю Баскову в день рождения артиста

Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к певцу Николаю Баскову в его день рождения. 15 октября золотому голосу России исполняется 49 лет. Знаменитость, не скрывающая теплого отношения к артисту, опубликовала поздравление в своем личном блоге.

«Колюня! С днем рождения, самый добрый, солнечный и любимый всеми! Будь счастлив! Люблю», — написала Кудрявцева.

Свой пост звезда сопроводила совместным фото с Басковым. На снимке телеведущая с любовью смотрит на друга и прижимается к нему.

Также к поздравлениям присоединилась и певица Наташа Королева. В своей публикации в соцсети исполнительница хита «Маленькая страна» также опубликовала совместное фото с именинником. «Колюнечка, с днем рождения!» — написала артистка.

Ранее мы писали, что Николая Баскова с 49-летием поздравила экс-возлюбленная певца София Кальчева. В честь дня рождения артиста она опубликовала в своем личном блоге постельное фото с ним. София и Николай расстались 10 лет назад.