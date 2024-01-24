«Люблю!»: Лазарев с малышкой на руках рассказал о важном событии

Певец Сергей Лазарев не стал скрывать день рождения племянницы Алины и поздравил ее с 20-летием. Он опубликовал фото, на котором нежно обнимает родственницу.

Исполнитель поделился фотографиями с маленькой белокурой девочкой, вызвавших бурю эмоций и предположений о третьем ребенке в его семье. Но на снимке была его племянница много лет назад.

Напомним, что певец воспитывает своих двоих детей, сына Никиту и дочь Анну, рожденных суррогатной матерью. Артист активно демонстрирует свое отцовство в социальных сетях, выкладывая фото и видео с детьми и приводя их с собой на различные мероприятия.

Однако было время, когда Сергей строго скрывал своих детей от общественности. Первого ребенка он держал в тайне в течение двух лет, а затем его секрет стал известен благодаря Филиппу Киркорову. Также поступил артист, когда появилась его дочь Аня, оставляя ее в секрете еще целый год до того, как Лера Кудрявцева раскрыла эту тайну в шоу «Секрет на миллион».

24 января фотографии с маленькой девочкой вызвали смятение и предположения о третьем ребенке в семье Лазарева. Однако вскоре стало ясно, что певец опубликовал архивные кадры с племянницей, дочерью его погибшего брата Сергея. Алина отмечала свой день рождения, и Сергей Лазарев, помогавший воспитывать девочку, нежно поздравил ее. Также он добавил фото с повзрослевшей племянницей.