«Люблю»: Кристина Асмус променяла Романа Евдокимова на полуголого Александра Петрова

После развода с Гариком Харламовым Кристину Асмус все чаще стали замечать в компании Романа Евдокимова. Со временем поклонники окончательно убедились, что актеров связывают далеко не дружеские отношения. Влюбленные открыто обнимались на публике, позировали фотографам на красных дорожках и держались за руки на романтических прогулках. Но сама Асмус редко заговаривает о своем новом романе, да и избранника в личном блоге почти не показывает.

Зато вчера Кристина по-настоящему удивила подписчиков, опубликовав на своей странице в социальной сети новый снимок. На нем актриса запечатлела себя с известным артистом и далеко не Евдокимовым. Асмус сфотографировалась вместе с полуголым Александром Петровым, с которым сыграла несколько лет назад в скандальном фильме «Текст».

Правда, звезда была не настоящая, а лишь изображенная на постере. И Кристина без зазрения совести провела рукой по нарисованному обнаженному торсу Петрова. Таким образом актриса поздравила своего коллегу с днем рождения.

«Брат, с днем рождения! Плечо всегда рядом. Люблю», - обратилась Кристина к Александру.