«Люблю и горжусь»: Костомаров трогательно похвастался успехами 13-летней дочери

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров продолжает возвращаться к обычной жизни после тяжелой болезни и ампутаций. Он старается как можно больше времени проводить с семьей. 13-летняя дочь фигуриста Анастасия не отстает от отца и также активно занимается спортом.

Настя показывает успехи в вейксерфинге. Костомаров выложил в Сеть видео, на котором его дочь балансирует на воде, выполняя сложные элементы.

Роман признался, что очень гордится дочерью.

«Люблю и горжусь своей дочкой. Она трудяга. Кто трудится, тот развивается и добивается успеха», — написал он.

Помимо вейксерфинга, Настя занимается большим теннисом. В одном из интервью девочка рассказывала, что буквально влюблена в этот вид спорта.

Помимо дочери, у Домниной и Костомарова подрастает восьмилетний сын Илья. Он пока не занимается спортом, но Роман уверен: его наследник добьется больших успехов в жизни.

В январе прошлого года олимпийского чемпиона доставили в больницу с пневмонией. Болезнь привела к сепсису. Врачи приняли решение об ампутации части рук и ног. Фигурист вышел из больницы в июле 2023 года, а уже в декабре встал на коньки в протезах и принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Ранее Роман Костомаров трогательно обратился к своей жене. Подробнее читайте здесь.