«Люблю и дорожу»: Агутин трогательно обратился к Варум в годовщину отношений

Известный певец Леонид Агутин публично обратился к своей жене, певице Анжелике Варум, поздравив ее с годовщиной отношений. Соответствующий пост он опубликовал в своем микроблоге.

По словам музыканта, уже на протяжении 26 лет они с супругой смотрят в одном направлении. Агутин отметил, что не может представить, что могло бы быть иначе. Он также назвал брак с Варум «судьбой».

«А вокруг этого стержня происходит жизнь, полная событий и обстоятельств. Мир рушится и восстает из пепла, кренится то в одну, то в другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. А мы есть, и это правильно. Люблю и дорожу», - написал исполнитель.

Агутин и Варум начали встречаться в 1998 году, а в июле 2000-го узаконили свои отношения. В 2022 году в Сети появилась информация о возможном разводе, когда певец стал чаще появляться в обществе без жены, а также после выпуска композиции с загадочными словами «Я закрываю между нами дверь». Тем не менее, сам музыкант через некоторое время опроверг эти слухи, заверив, что трек была написан другими авторами, и развод не стоит на повестке дня.

У звездной пары есть дочь Елизавета-Мария, которая в настоящий момент проживает в Майами. В 2021 году девушка получила гражданство США.

Ранее мы писали, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина улетела из России.