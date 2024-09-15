«Люблю его любым»: Катерина Ковальчук высказалась о вредных привычках Гарика Харламова

Катерина Ковальчук призналась, что восхищается даже вредными привычками Гарика Харламова.

Звезды уже три месяца находятся в статусе замужней пары. Катерина и Гарик не скрывают своих чувств на публике.

Актриса заявила, что она настолько сильно любит своего супруга, что даже закрывает глаза на его вредные привычки. По словам Ковальчук, людей нужно принимать именно такими, какими они являются на самом деле. По этой причине артистка не стремится поменять Харламова: она принимает его зависимость от компьютерных игр и не осуждает за вечные опоздания.

«Я влюблена. Он прекрасный, добрый, щедрый, самый умный, мудрый, талантливый от Бога человек... Мы все разные. У каждого из нас свои привычки, и у меня тоже. Но я люблю его любым», — заявила Ковальчук в шоу «Ты не поверишь!».

Также Катерина поделилась, что ей удалось выстроить дружеские и доверительные отношения с мамой Гарика и что, когда необходимо, Наталья Харламова всегда оказывается рядом с ней. Даже на премьеру фильма, в котором главную роль сыграла Ковальчук, свекровь пришла поддержать любимую невестку.

Ранее мы писали о том, что Катерина Ковальчук и Гарик Харламов празднуют месяц со дня свадьбы.

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