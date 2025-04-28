Ирина Хакамада сообщила, что особенная дочь Мария пугает семью ее избранника

Ирина Хакамада сообщила, что особенная дочь пугает семью ее 29-летнего избранника. Об этом стало известно в эфире шоу Валерии Гай Германики.

Ирина никогда не скрывала диагноза дочки. Несмотря на особенности, Мария ведет полноценную жизнь и даже строит отношения. Ее избранником стал 29-летний пловец, с которым она много общается по переписке. Мария осознает все трудности семейной жизни: для полноценного счастья нужны деньги и дружеские отношения с родителями возлюбленного. Однако пока его мама и бабушка не спешат отдавать сына «в руки» Марии.

«Надо иметь деньги — это первое. Чтобы он мог взять ответственность не только за меня, но и за нашу семью. И на это нужно какое-то время. К тому же, у него есть свои родители — мама с бабушкой. И они пока не хотят отдавать своего сына в мои руки», — высказалась она.

Ее мнение поддержала родительница. Ирина заявила, что семья возлюбленного не хочет его женить. Журналистка предположила, что их пугают чувства Марии.

«Там родители вообще только за дружбу. Может быть, их Маша пугает своей эмоциональностью, своей влюбленностью. Это не мои проблемы», — резюмировала Ирина.

Ранее Хакамада оставила завещание и решила, с кем будет дочь в случае ее смерти. Подробности читайте в этой новости.