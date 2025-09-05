«Люблю до неба!»: актриса Дарья Мороз обратилась к дочери от Константина Богомолова в особый день

Актриса Дарья Мороз поздравила с днем рождения дочь Аню. Сегодня, 5 сентября, наследница актрисы и ее бывшего мужа Константина Богомолова отмечает 15-летие.

В честь этого знаменательного дня Дарья разместила в своем Telegram-канале фотографии именинницы. Виновница торжества запечатлена в непринужденном виде, в обычной футболке.

«Нашей Анюхе Константинне — 15! Поверить совершенно невозможно, но тем не менее… Люблю до неба!» — обратилась к дочери Мороз.

Подписчики актрисы также присоединились к поздравлениям. Пользователи пишут: «Успехов ей во всех начинаниях! Она у Вас замечательная!», «Пусть сбывается что хочешь, грусти в жизни чтоб не знать», «Как дети быстро растут».

Папа также поздравил наследницу. Режиссер Константин Богомолов публично обратился к дочери, опубликовав в своей соцсети их совместное фото.

«Дочери 15! Как быстро выросла, любовь моя. Самостоятельная, умная, целеустремленная, талантливая, красивая девушка. Но навсегда для меня моя маленькая Анюха», — написал Богомолов.

