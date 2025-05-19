«Люблю»: 37-летний хоккеист Игорь Макаров публично обратился к Лере Кудрявцевой

Бывший хоккеист Игорь Макаров публично признался в любви жене, телеведущей Лере Кудрявцевой. Ранее звезда жаловалась на пагубные привычки супруга и намекала на возможный развод.

Макаров, который на 16 лет моложе, поздравил избранницу с 54-летием и опубликовал в личном блоге ее фотографию.

«Бусина, с днем рождения! Люблю», — написал спортсмен.

Напомним, Кудрявцева вышла замуж за Макарова в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В начале 2024 года телеведущая ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем, но вскоре супруги помирились.

Ранее Лера Кудрявцева написала завещание. Артистка опасается, что с ней может что-то случиться, поэтому решила «перестраховаться» ради 35-летнего сына Жана и 6-летней дочери Марии.