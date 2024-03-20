Любители театра и истории: в честь кого назвали дочь Петросян и Брухунова

Друзья юмориста Евгения Петросяна предположили, в честь кого он назвал дочь Матильдой. Так как сам артист и его жена Татьяна Брухунова являются поклонниками театра и истории, то могли выбрать имя как у легендарной балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской. Об этом сообщает Kp.ru.

В последнее время распространялись слухи о том, что дочь Евгения Петросяна и Татьяны родилась при помощи суррогатной матери, поскольку никто из их близких не видел беременную Татьяну. Также говорили, что Татьяна перенесла сложную операцию на ногах (на венах), что могло бы сделать для нее нелегким вынашивание ребенка.

Тем не менее, сам Петросян и его супруга опровергли эти слухи о суррогатном материнстве. Тогда поклонники начали писать, что Татьяна слишком быстро восстановилась после родов. Но девушка заявила, что не согласна с этим и находится в своем «максимальном весе».

Кроме того, поклонники Петросяна, рассмотрев фотографию семьи, которую Татьяна опубликовала 13 марта, в день своего 35-летия, пришли к выводу, что дочь артиста не выглядит как недавно родившийся младенец.

Друзья сатирика сообщили журналистам, что девочка появилась на свет в октябре. И хотя Петросян и его жена не разглашают подробности о малышке, даже ее имя, сообщается, что они назвали ее Матильдой. Друзья полагают, что супруги выбрали это имя в честь знаменитой балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской. Так как пара любит театр и историю, то вполне могла выбрать такое редкое и красивое имя.

Похоже, что Брухунова действительно активно посещала театры в октябре, как можно увидеть из ее личного блога, где она делилась впечатлениями о каждом спектакле. За этот месяц она посетила 14 театральных постановок и еще одну художественную выставку, то есть в среднем ходила в театр раз в два дня. Впрочем, вероятно, заботу о дочери в этот период взяли на себя няни, позволяя выходить в свет вскоре после родов.

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