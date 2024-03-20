Бывшая жена Евгения Петросяна неожиданно отреагировала на рождение дочери у 78-летнего сатирика

Новость о рождении у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна дочери шокировала его бывшую жену и коллегу по сцене Елену Степаненко.

По данным Kp.ru, информация о том, что молодая жена сатирика Татьяна 35-летняя Брухунова родила дочь, вывела Степаненко из равновесия, поэтому она решила ни с кем не общаться и не появляться на публике.

«Она удивилась, что у бывшего родилась дочь... Елену Григорьевну поддерживает 55-летняя дочь Петросяна. Они всегда на связи», - сказали изданию в окружении артистки.

Елена Степаненко раньше активно выступала в совместных номерах с Петросяном, а после скандального развода в 2018 году и последовавшего раздела имущества практически исчезла со сцены.

В собственности Петросяна остались четыре квартиры в Москве общей стоимостью 810 миллионов рублей. Кроме того, сатирик приобрел апартаменты в Сочи.

Напомним, в марте 2024 года Брухунова сообщила о прибавлении в семье. Новость стала неожиданной, так как никто беременной блогера не видел. Из-за этого возникли слухи о том, как именно малышка появилась на свет. Татьяна заверила, что не пользовалась услугами суррогатной матери. Она призналась, что ребенка родила еще в прошлом году.

Ранее стало известно, что Петросян и его жена Татьяна Брухунова выбрали для дочери необычное имя. Они назвали девочку Матильдой.