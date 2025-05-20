«Любит постарше»: Мария Погребняк впервые высказалась о личной жизни экс-мужа после развода

Блогерша Мария Погребняк узнала о том, что ее бывший муж Павел сходил на свидание с 49-летней незнакомкой. Эта новость удивила звезду реалити, ведь самому футболисту 41 год. Об этом она высказалась в шоу «Сплетница».

О свидании Погребняка блогерше рассказала Регина Рахимова. По ее словам, она увидела спортсмена с «двумя престарелыми бабами». «Даже так?» - удивилась Мария, услышав об этом. Девушки предположили, что это была рабочая встреча, но Регина заверила, что это не было на нее похоже.

«Все, я поняла, что Павел любит постарше», - высказалась Мария Погребняк.

Напомним, что Мария и Павел расстались в хороших отношениях. Сейчас они поддерживают общение ради детей, которые живут с матерью. От нового супруга блогерша родила еще одного сына. Его назвали Владимиром.

Павел Погребняк же предпочитает личную жизнь не афишировать. После развода он публиковал снимки с некой Джейн Сарсеновой. Но официально футболист не подтверждал, что они встречаются.

Ранее Мария Погребняк опровергла слухи об анорексии.