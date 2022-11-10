14-летняя дочь Юлии Барановской унизила мать за отвратительный вкус

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина одна воспитывает троих детей. Юлия Барановская старается делать все, чтобы быть идеальной матерью. Но несмотря на это, подростковый возраст сказывается на ее единственной дочери. С каждым днем им все сложнее найти общий язык, особенно в вопросе, как выглядеть.

Барановская призналась, что 14-летняя Яна начала проявлять свой характер, поэтому с ней становится тяжело. Девочка сейчас находится в таком возрасте, когда подростки ищут себя и собственный стиль. И в этом вопросе Яна не доверяет маме. При необходимости она берет вещи из гардероба телеведущей, но сочетает их совершенно по-другому, так как считает стиль Барановской отвратительным. «А я уткнусь во что-то одно и ношу», - поделилась теледива.

Дочь экс-капитана сборной России Андрея Аршавина растет «пробивной» девочкой, как отметила Барановская. По ее словам, она самая суровая и справедливая из всех ее детей. Сейчас Яна активно занялась танцами. Она даже приняла участие в проекте телеканала ТНТ «Новые танцы», но далеко не прошла. Девочка устроила истерику после вылета из шоу и была очень сильно разочарована собой.

Впрочем, Юлия Барановская считает, что на характер Яны не влияет переходный возраст. По ее мнению, ее дочь просто такая, какая есть. Окружающим это не очень нравится, так как им с ней приходится сложно, но телеведущую все устраивает.

Напомним, что брак Юлии Барановской и Андрея Аршавина распался в 2013 году. Пара не стала поддерживать дружеские отношения после разрыва, и только недавно футболист стал общаться со своими детьми от первого брака. Сама телеведущая признавалась, что в браке с Аршавиным ей приходилось идти на многие жертвы. Бывший муж препятствовал ее карьере на телевидении, и поэтому ей приходилось отказываться от многих предложений.