«Любимый уже оценил»: Калашникова озвучила стоимость ягодиц, как у Дженнифер Лопес

Певица Анна Калашникова призналась, что заплатила 1 миллион рублей за ягодицы, как у Дженнифер Лопес. На изменения в фигуре артистка решилась из-за возлюбленного, который является фанатом пышных форм иностранной звезды.

По словам Анны, операция прошла успешно, но ей предстоит долгая реабилитация – около месяца. Тем не менее, уже сейчас она полностью довольна результатом. К тому же ей удалось избежать использования имплантов. Дело в том, что хирург использовал ее жировую ткань, и ее хватило для «округления» бедер.

«Любимый уже оценил мои новые формы: он в восторге! Говорит, что не может моими ягодицами налюбоваться», - поделилась Калашникова с mk.ru.

О потраченном миллионе Анна не жалеет. Изначально она хотела обратиться к другому хирургу, но испугалась синяков. Именно поэтому ей пришлось искать другого специалиста, который в итоге оставил ее довольной.

Ранее Анна Калашникова объяснила, почему не захотела делать пластику у хирурга Тимура Хайдарова.