Анна Калашникова назвала неожиданную причину отказа от пластики у Хайдарова

Певица и модель Анна Калашникова внезапно оказалась на операционном столе у пластического хирурга. Она пояснила, что после ушиба в ягодичной области образовалась «ямка», которую врачи рекомендовали заполнить собственным жиром.

При этом артистка подчеркнула, что принципиально отказалась делать пластику у звездного доктора Тимура Хайдарова, так как он задолжал ей 500 тысяч рублей в качестве процентов за рекомендацию клиентке, которая сделала у него операцию стоимостью 5 миллионов рублей.

«У всех моих подруг, кто делал у него операции, плохие отзывы. Плюс ко всему, когда я ещё не слышала ничего негативного в адрес Тимура, я привела ему клиента на липосакцию», - разоткровенничалась Калашникова в беседе с Kp.ru.

После этого она попросила у доктора выплатить ему хотя бы 10%, но он отказал словами «сейчас уже поезд ушел».

«Так и не отблагодарил, представляете? Впрочем, Таня впоследствии осталась недовольна операцией - быстро набрала вес», - подчеркнула модель, говоря о той самой клиентке.

Напомним, в июле 2023 года певица Слава пожаловалась, что Хайдаров изуродовал ей грудь в результате неудачной операции. По словам артистки, через месяц после манипуляции она обнаружила, что грудь стала асимметричной. Позже к ней присоединилась Любовь Успенская и менее известные пациентки звездного хирурга.

Ранее мы писали, что Хайдаров ликвидировал свою клинику «Русская медицина», расположенную в центре Москвы. Организацию зарегистрировали в мае 2022 года, информации о финансовых отчетах нет.