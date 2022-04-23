Беременная дочь Иосифа Пригожина попала в больницу

«На почве всего вот этого, наверное, сегодня и случился нервный срыв! Я потеряла сознание и мне вызвали скорую. Клянусь, я устала… Из-за злых несчастных журналистов, которые пишут лживые статьи. Я уж точно не хочу потерять дитя. Это самое сокровенное, что есть у меня в жизни! И семья! Ни себя, ни семью я в обиду не дам!» — написала девушка в своем блоге.

Сейчас будущей маме и ребенку ничего не угрожает. От госпитализации беременная девушка отказалась. По ее мнению, дома комфортнее, чем в больнице.

«Со мной все хорошо! Я дома! Огромное спасибо всем за поддержку!».

Даная Пригожина также отметила, что беременность протекает хорошо. Однако девушка переживает, удастся ли после родов вернуться в прежний внешний вид.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press, соцсети