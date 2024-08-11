«Любимая традиция»: Кристина Орбакайте отдыхает в Греции вместе с мужем и дочерью

Певица Кристина Орбакайте, уехавшая из России, сейчас активно путешествует по Европе вместе с супругом и дочерью. Артистка поделилась кадрами с отдыха в Греции и рассказала о семейной традиции.

Кристина Орбакайте сейчас отдыхает в Европе вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 12-летней дочерью Клавдией. Семья уже побывала в Португалии, Перу, Италии и Франции, а теперь певица опубликовала в соцсети снимки с острова Миконоса в Греции.

Артистка предстала перед камерой в черном платье в пол с разрезом на тонких бретельках и с принтом. На одном из кадров Кристина Орбакайте позировала с дочерью, которая выбрала белое мини-платье. На другом фото певица была запечатлена с 12-летней Клавдией и мужем.

«Любимая традиция провожать закат на острове Миконос», — написала Кристина Орбакайте.

Пользователи Сети восхитились внешностью дочери знаменитости.

«У вашей дочери не было шансов не иметь такие длинные, стройные ноги!», «Красавицы! Доча — папина копия!» — пишут в комментариях.

Напомним, в марте у Кристины Орбакайте сорвался гастрольный тур по городам России. Она смогла выступить только в Москве и Санкт-Петербурге. В конце июня певица дала несколько концертов в четырех городах Израиля.

Последние два года артистку активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Кристина Орбакайте и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с семьей. После недавней массовой отмены концертов в России знаменитость выступает лишь в маленьких залах.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте прилетела на отдых в Италию с мужем и дочерью. Певица поделилась кадрами из итальянского города Мерано.