«Любимая Полина»: Юлия Снигирь трогательно поддержала дочь мужа Цыганова

Юлия Снигирь поддержала дочь мужа Евгения Цыганова, которая выбрала актерскую профессию. Падчерица прекрасно общается с новой супругой отца несмотря на то, что он оставил прежнюю семью.

Недавно состоялась премьера фильма «Чистый лист», в котором снялась наследница. Снигирь поддержала Полину Цыганову.

«Всем, кто любит эмоциональное, трепетное кино, очень советую посмотреть ''Чистый лист''. С талантливыми актерскими работами, среди которых любимая Полина. Ты крутая актриса», — написала Юлия в соцсетях.

Звезда отметила, что не смогла сдержать слез при просмотре финала ленты. Полина ответила ей в комментариях и прислала смайлик.

Напомним, что Цыганов присутствовал на премьере фильма с участием дочери и сказал, что «это очень круто». Девушке скоро исполняется 20 лет. За это время она приняла участие в 10 проектах, а за одну из ролей даже получила приз на фестивале.

Девушка любит актерство, но предпочла режиссерский факультет.

Ранее мы писали о том, что Юлия Снигирь не разговаривала с Евгением Цыгановым на съемках «Мастера и Маргариты».