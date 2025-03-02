Коньки заставила купить Навка: дочь Петра Чернышева и Заворотнюк пошла по стопам отца

После смерти актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев самостоятельно занимается воспитанием дочери Милы. Шестилетняя девочка пошла по стопам отца и впервые вышла на лед, хоть и он не хотел этого. Фигуриста уговорила купить коньки девочке его близкая подруга Татьяна Навка.

Мила впервые вышла на лед перед многотысячной аудиторией. Девочка очень похожа на отца — у нее такой же разрез глаз, форма губ и подбородка, а носик как у мамы. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» сильно волновалась перед выступлением.

Как пояснил Чернышев, он был против того, чтобы дочь занималась фигурным катанием. Но Татьяна Навка уговорила фигуриста купить Миле коньки. Петр хочет растить девочку многосторонней личностью, а не зацикливаться на каком-либо одном виде спорта.

«У нас есть замечательный пример — наша мамочка, Настенька. У нас есть на кого равняться. Мы об этом всегда помним», — признался пятикратный чемпион США в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Невооруженным взглядом видно, как Миле нравится фигурное катание. После успешного выступления девочка спросила отца, можно ли ей еще потренироваться. На это Петр ответил положительно. Теперь дочь звезды регулярно будет заниматься на льду.

Недавно Татьяна Навка поделилась кадрами с репетиции шоу с овдовевшим Петром Чернышевым. Фигуристы готовят шоу «Аленький цветочек».