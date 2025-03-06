«Любили собираться»: Проклова отреагировала на слова внучки Максимовой об их «голых» вечеринках

Актриса Елена Проклова прокомментировала заявление внучки Раисы Максимовой о бурных вечеринках бабушки с подругой. По словам Елены Гриневич, эти тусовки были похлеще «голой» арт-выставки Насти Ивлеевой. Однако Проклова дала понять — никаких вакханалий там не было.

Звезда кино призналась, что они с Максимовой действительно устраивали встречи, но ничего вопиющего на них не происходило. Она отметила, что они с коллегами просто общались на таких вечеринках.

«У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа, без обсуждения среди общественности. Это сейчас при слове „вечеринка“ воображение у молодых людей начинает играть. Собираться ради эпатажа — глупо», - пояснила Проклова в беседе со StarHit.

К слову, сейчас Елена сконцентрирована на работе. Она рассказала, что находится на гастролях, а после отправится в тур.

Напомним, что подробностями вечеринок Максимовой и Прокловой Гриневич поделилась в программе «МАЛАХОВ». Она рассказывала, что слушала истории бабушки о закрытых мероприятиях для ВИП-персон, и актриса не опускала в беседах с внучкой «пикантные моменты».

Ранее стало известно, сколько Елена Проклова получает за один выход на сцену.