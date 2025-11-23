«Любила и сейчас люблю»: бывшая жена Дмитрия Позова рассказала о тяжелом расставании

Бывшая жена Дмитрия Позова рассказала о тяжелом расставании.

Екатерина Позова откровенно рассказала на YouTube-шоу «Чужие письма», что сама бы никогда не решилась на развод. Она призналась, что по-прежнему испытывает к бывшему мужу сильные чувства.

«Никогда в жизни, я его любила и сейчас люблю, не скрываю этого. Я и ему это говорю. И, наверное, я никогда не смогу его разлюбить, потому что в целом – человек-однолюб и в отношениях, и в дружбе. Просто верная, как пес», — поделилась Екатерина.

По словам блогерши, она всегда будет воспринимать Дмитрия как близкого и родного человека, однако возвращения к семейным отношениям она уже не допускает. Причиной стала ситуация, которую она до сих пор считает болезненной.

«Внутри меня сейчас сосуществуют очень смутные чувства. Я уезжала в гости к подружке в Екатеринбург, а когда вернулась домой, обнаружила, что его вещей больше нет. Он предупредил меня только сообщением — написал, что решил пожить один. В день моего приезда он еще был дома, но, пока меня не было, собрал все вещи и ушел», — рассказала она.

Екатерина призналась, что пережила развод крайне тяжело — таких эмоций у нее не было никогда. При этом она подчеркивает: обвинять бывшего мужа не собирается.

«При этом я не хочу, чтобы кто-то считал его плохим — он хороший, нормальный мужчина. Просто наши интересы не сошлись, такое бывает. То, что мне так больно, — это мои проблемы. Они только мои и никак не касаются его», — заключила она.

