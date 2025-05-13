«Любила его до последнего дня»: раскрыты подробности отношений Нины Гребешковой и Леонида Гайдая

10 мая ушла из жизни вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова. Актриса прожила в браке с режиссером 40 лет и после его смерти больше не вышла замуж. В беседе с Ura.ru давний друг артистки Никас Сафронов раскрыл неизвестные подробности отношений звездной пары.

Нина Гребешкова снялась в более чем 80 фильмах, наиболее яркими ее работами стали образы в советских фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Не может быть!» и других. Однако сама актриса заявляла: «Моя главная роль — жена Гайдая». Никас Сафронов подтверждает: артистка «до последнего» любила супруга.

«Она была не просто его вторая половина — соратница, верная помощница, надежная опора для этого непростого человека. Нина Павловна безумно его любила. До самого последнего дня любила, хотя с момента его ухода прошло более тридцати лет. Она всегда говорила о нем с невероятной нежностью, восторгом и благодарностью», — заявил художник.

Собеседник издания отметил, что Нина Гребешкова была для Леонида Гайдая настоящей опорой. Актриса не только взяла на себя обязанности по хозяйству, но и была готова на все ради мужа. Так, она научилась водить машину, поскольку режиссер не любил ездить с водителем.

«Гайдай не мог без нее, потому что он был за ней как за каменной стеной. Он занимался кино, а Гребешкова — всем остальным. <…> А еще она занималась ремонтом в их квартире, сама двигала мебель, ловко управлялась с молотком и отверткой. И была очень счастлива, что помогает любимому мужу», — поделился Никас Сафронов.

19 ноября 1993 года Леонид Гайдай ушел из жизни в результате тромбоэмболии легочной артерии. Нина Гребешкова всегда скучала по супругу и восхищалась им: «Мне с ним так повезло. Правда, Леня не снится мне и не зовет с собой. Не было ни дня, когда я не вспоминала бы о нем».

Напомним, звезда советского кино скончалась 10 мая в возрасте 94 лет. По официальной версии, причиной смерти Нины Гребешковой стала острая сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось о том, что известны дата и место прощания с Ниной Гребешковой.